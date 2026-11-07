Розвідка попередила про дефіцит бюджету РФ на тлі мільярдних витрат на армію

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У Росії визнали ризик недоотримання бюджетних доходів у 2027–2029 роках. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, без запровадження нових податків фінансових ресурсів РФ може вистачити лише до 2028 року, тоді як значні кошти й надалі спрямовують на військові потреби.

Комітет держдуми рф з бюджету та податків визнав, що федеральний бюджет у 2027–2029 роках може не отримати запланованих доходів. Однак це не завадило депутатам дати проєкту позитивну оцінку.

За розрахунками москви, доходи бюджету мають зрости з $537,5 млрд у 2027 році до $603,6 млрд у 2029-му. Водночас витрати щороку перевищуватимуть надходження, а дефіцит становитиме $63,6–67,6 млрд, або 1,9–2,2% ВВП.

Однією з головних загроз для бюджету залишається уповільнення російської економіки. Через дорогі кредити та погіршення фінансового стану підприємств москва ризикує недоотримати податок на прибуток.

Суперечливими виглядають і плани щодо нафтогазових доходів.

Уряд рф прогнозує падіння експортної ціни російської нафти з $61,2 за барель у 2026 році до $51 у 2029-му. Попри це, надходження від галузі планують збільшити з $87 млрд у 2027 році до $95,9 млрд у 2029-му.

У самій держдумі визнають, що нестабільність енергетичних ринків може зірвати ці розрахунки.

Ще одна проблема — зростання витрат на обслуговування державного боргу. У 2027 році вони становитимуть $56,7 млрд, а у 2029-му сягнуть $70,5 млрд.

Попри бюджетні ризики, лише на оборону у 2027 році кремль планує спрямувати понад $212 млрд.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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