俄罗斯承认2027至2029年间存在预算收入短缺的风险。 据乌克兰对外情报局评估，如果不开征新税，俄罗斯联邦的财政资源仅够维持至2028年，而大量资金仍将继续用于军事需求。

俄罗斯国家杜马预算与税收委员会承认，2027至2029年间联邦预算可能无法实现计划收入。不过，这并未阻止议员们对该草案给予积极评价。

据莫斯科方面的测算，预算收入将从2027年的5375亿美元增至2029年的6036亿美元。 与此同时，每年支出将超过收入，赤字将达到636亿至676亿美元，约占GDP的1.9%至2.2%。

俄罗斯经济放缓仍是预算面临的主要威胁之一。由于贷款成本高昂以及企业财务状况恶化，莫斯科方面面临企业所得税收入短缺的风险。

关于石油和天然气收入的计划也显得颇具争议。

俄罗斯政府预测，俄罗斯原油出口价格将从2026年的每桶61.2美元跌至2029年的51美元。 尽管如此，该行业的收入仍计划从2027年的870亿美元增加到2029年的959亿美元。

国家杜马内部也承认，能源市场的不稳定性可能会打乱这些计算。

另一个问题是政府债务偿还成本的上升。2027年，该成本将达到567亿美元，到2029年将升至705亿美元。

尽管存在预算风险，克里姆林宫仍计划在2027年仅在国防领域投入超过2120亿美元。

乌克兰对外情报局通报了这一情况。

俄罗斯当局出售了价值近50亿美元的没收财产，以弥补预算赤字。

据路透社报道，俄罗斯亿万富翁们向俄罗斯联邦预算捐赠了超过56亿美元。

战争正耗尽俄罗斯联邦的预算，而债务增长速度超过了收入——彭博社

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