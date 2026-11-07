W Rosji uznano ryzyko niedoboru dochodów budżetowych w latach 2027–2029. Według szacunków Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, bez wprowadzenia nowych podatków zasoby finansowe Federacji Rosyjskiej mogą wystarczyć jedynie do 2028 roku, podczas gdy znaczne środki będą nadal przeznaczane na potrzeby wojskowe.

Komisja ds. budżetu i podatków Dumy Państwowej RF przyznała, że budżet federalny w latach 2027–2029 może nie uzyskać planowanych dochodów. Nie przeszkodziło to jednak deputowanym w pozytywnej ocenie projektu.

Według szacunków Moskwy dochody budżetu mają wzrosnąć z 537,5 mld dolarów w 2027 roku do 603,6 mld dolarów w 2029 roku. Jednocześnie wydatki będą co roku przewyższać wpływy, a deficyt wyniesie 63,6–67,6 mld dolarów, czyli 1,9–2,2% PKB.

Jednym z głównych zagrożeń dla budżetu pozostaje spowolnienie rosyjskiej gospodarki. Z powodu drogich kredytów i pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstw Moskwa ryzykuje utratę części wpływów z podatku od zysków.

Kontrowersje budzą również plany dotyczące dochodów z ropy i gazu.

Rząd Federacji Rosyjskiej prognozuje spadek ceny eksportowej rosyjskiej ropy z 61,2 USD za baryłkę w 2026 r. do 51 USD w 2029 r. Mimo to planuje się zwiększenie wpływów z tej branży z 87 mld dolarów w 2027 roku do 95,9 mld dolarów w 2029 roku.

W samej Duma Państwowa przyznaje, że niestabilność rynków energetycznych może zniweczyć te prognozy.

Kolejnym problemem jest wzrost kosztów obsługi długu publicznego. W 2027 r. wyniosą one 56,7 mld dolarów, a w 2029 r. osiągną 70,5 mld dolarów.

Pomimo ryzyka budżetowego Kreml planuje przeznaczyć w 2027 r. ponad 212 mld dolarów wyłącznie na obronność.

Poinformowała o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Władze rosyjskie sprzedały skonfiskowane mienie za prawie 5 mld dolarów, aby pokryć deficyt budżetowy.

Rosyjscy miliarderzy przekazali na budżet Federacji Rosyjskiej ponad 5,6 mld dolarów — podaje Reuters.

Wojna wyczerpuje budżet Federacji Rosyjskiej, a dług rośnie szybciej niż dochody – Bloomberg

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