Видео: За неделю экстренные службы совершили более 700 выездов после российских ударов
С начала недели спасатели и полицейские более 700 раз выезжали на места российских атак по Украине, чтобы ликвидировать их последствия. Среди упомянутых ударов — авиаудар по Комышувасе в Запорожской области, в результате которого, по приведенным данным, погибли 55 человек.
Прошлой ночью экстренные службы работали в 13 регионах, куда оккупанты направили баллистические ракеты и дроны.
В Киевской и Полтавской областях продолжалось тушение пожаров. Всего за пять дней в результате обстрелов были повреждены 521 жилой дом, а также учебные заведения, медицинские и социальные учреждения.
Уже почти неделю продолжается разбор завалов в поселке Комишувасы Запорожской области, где в результате вражеского авиаудара погибли 55 человек.
Десятки жителей числятся пропавшими без вести, непрерывно проводятся ДНК-экспертизы.
Российская атака пришлась по укрытию, где скрывались люди.
Из-за постоянной угрозы обстрелов спасатели и полицейские вынуждены периодически приостанавливать работу спецтехники и кинологов.
При выполнении задач погибли сотрудники системы МВД — Николай Баланда, Михаил Буженко, Дмитрий Беседин, Михаил Романов, Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.
Еще двое полицейских — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — погибли в результате атаки вражеского дрона.
Все они до последнего работали в прифронтовой Комышувасе — спасали пострадавших, доставляли гуманитарную помощь и помогали местным жителям.
Источник: МВД
Ранее в Харькове в результате российского удара пострадали два человека.
Российские дроны атаковали частные предприятия в Кременчуге, есть пострадавшие.
Россияне атаковали энергетические объекты в Винницкой области, в области возникли перебои с электричеством.