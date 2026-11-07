Видео: За неделю экстренные службы совершили более 700 выездов после российских ударов

С начала недели спасатели и полицейские более 700 раз выезжали на места российских атак по Украине, чтобы ликвидировать их последствия. Среди упомянутых ударов — авиаудар по Комышувасе в Запорожской области, в результате которого, по приведенным данным, погибли 55 человек.

Прошлой ночью экстренные службы работали в 13 регионах, куда оккупанты направили баллистические ракеты и дроны.

В Киевской и Полтавской областях продолжалось тушение пожаров. Всего за пять дней в результате обстрелов были повреждены 521 жилой дом, а также учебные заведения, медицинские и социальные учреждения.

Уже почти неделю продолжается разбор завалов в поселке Комишувасы Запорожской области, где в результате вражеского авиаудара погибли 55 человек.

Десятки жителей числятся пропавшими без вести, непрерывно проводятся ДНК-экспертизы.

Российская атака пришлась по укрытию, где скрывались люди.

Из-за постоянной угрозы обстрелов спасатели и полицейские вынуждены периодически приостанавливать работу спецтехники и кинологов.

При выполнении задач погибли сотрудники системы МВД — Николай Баланда, Михаил Буженко, Дмитрий Беседин, Михаил Романов, Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.

Еще двое полицейских — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — погибли в результате атаки вражеского дрона.

Все они до последнего работали в прифронтовой Комышувасе — спасали пострадавших, доставляли гуманитарную помощь и помогали местным жителям.

Источник: МВД

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