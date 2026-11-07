Wideo: Służby ratownicze przeprowadziły ponad 700 interwencji w ciągu tygodnia po rosyjskich atakach

Od początku tygodnia ratownicy i policjanci ponad 700 razy wyjeżdżali na miejsca rosyjskich ataków na Ukrainę, aby zlikwidować ich skutki. Wśród wymienionych ataków znalazł się nalot na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim, w wyniku którego, według podanych danych, zginęło 55 osób.

W ostatnią noc służby ratownicze działały w 13 regionach, w które okupanci skierowali rakiety balistyczne i drony.

W obwodach kijowskim i poltawskim trwały działania gaśnicze. Łącznie w ciągu pięciu dni w wyniku ostrzałów uszkodzonych zostało 521 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne, medyczne i socjalne.

Od prawie tygodnia trwają prace rozbiórkowe w miejscowości Komyshuwasy w obwodzie zaporoskim, gdzie w wyniku wrogiego nalotu zginęło 55 osób.

Dziesiątki mieszkańców uznano za zaginionych, a badania DNA trwają nieprzerwanie.

Rosyjski atak trafił w schron, w którym ukrywali się ludzie.

Z powodu ciągłego zagrożenia ostrzałem ratownicy i policjanci są zmuszeni do okresowego wstrzymywania pracy sprzętu specjalistycznego i psów służbowych.

Podczas wykonywania zadań zginęli pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Mykoła Balanda, Mykhajło Bużenko, Dmytro Besiedin, Mykhajło Romanow, Denys Konowalenko i Ołeksij Suszczewski.

Jeszcze dwóch policjantów – Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko – zginęło w wyniku ataku wrogiego drona.

Wszyscy oni do ostatniej chwili pracowali w położonej przy linii frontu Komyshuwasi – ratowali poszkodowanych, dostarczali pomoc humanitarną i pomagali lokalnym mieszkańcom.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wcześniej w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby.

Rosyjskie drony zaatakowały prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku, są ofiary.

Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodzie winnickim, w regionie wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

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