Rosja chce podzielić Ukrainę wzdłuż Dniepru i utrudnić życie Ukraińcom – Zełenski

9 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła już do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a pierwsze spotkanie zaplanowano na jutro, 10 listopada.

Głowa państwa opowiedziała również o wynikach posiedzenia sztabu, w którym wzięli udział przedstawiciele regionów przyfrontowych, w szczególności Charkowa, Chersoniu, Dniepru, Sum i Doniecka, a także burmistrz Kijowa, członkowie rządu oraz dowództwo wojskowe. Uczestnicy omówili problemy wymagające pilnego rozwiązania w obwodach, miastach i gminach, które najbardziej cierpią z powodu rosyjskich ataków.

Według Zełenskiego szczególną uwagę poświęcono rosyjskiej operacji wymierzonej w mosty i infrastrukturę energetyczną. Prezydent podkreślił, że Rosja próbuje podzielić Ukrainę wzdłuż Dniepru i maksymalnie utrudnić życie mieszkańcom miast i wsi.

Zaznaczył, że środki przeciwdziałania takim atakom są regularnie aktualizowane. Jednocześnie dla ochrony ludności istotna jest skuteczna praca wszystkich szczebli władzy – zarówno centralnej, jak i lokalnej. Rząd jest gotowy pomagać w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie udało się poradzić sobie na miejscu, oraz w razie potrzeby kierować dodatkowe środki państwowe.

Zelenski dodał, że przez wszystkie lata wojny na pełną skalę państwo pracuje nad przezwyciężeniem niedoboru niezbędnych zasobów, w szczególności zapewnia regionom broń, sprzęt i środki energetyczne. Jednocześnie władze centralne nadal udzielają wsparcia, a gminy i obwody muszą realizować uzgodnione działania przewidziane w planach odporności.

Informacja ta znajduje się na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

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