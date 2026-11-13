Wideo: W Zaporożu liczba ofiar ataku wzrosła do 30

W ciągu dnia 13 listopada rosyjscy okupanci ostrzelali wieżowce w dzielnicy Kosmicznej. Wśród poszkodowanych znalazło się sześcioro dzieci.

Akcja ratowniczo-awaryjna została zakończona. Wszystkie osoby, które utknęły w mieszkaniach, zostały uwolnione.

Obecnie na miejscu działają odpowiednie służby. Jednym z głównych zadań jest zapewnienie mieszkania osobom, które straciły swoje domy.

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Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu.

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na zabudowę prywatną w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy 12 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

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