Видео: В Запорожье число пострадавших в результате атаки возросло до 30

Российские оккупанты днём 13 ноября нанесли удар по многоэтажным домам в Космическом районе города. Среди пострадавших — шестеро детей.

Спасательно-аварийные работы завершены. Всех людей, оказавшихся заблокированными в квартирах, эвакуировали.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Одна из главных задач — обеспечить жильем людей, лишившихся крова.

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Источник: Запорожская ОГА.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

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