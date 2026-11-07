Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany atak kombinowany na Ukrainę, wykorzystując rakiety typu Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z Briańska i obwodu woroneżskiego.

W kierunku Ukrainy wystrzelono również 172 bojowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Wykorzystano drony typu Shahed (z czego 137 to drony odrzutowe), Gerbera oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Głównym celem wroga stała się obwód kijowski.

Według wstępnych danych, stan na godz. 09:00, obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić lub zneutralizować 4 pociski Iskander-M/Cyrkon/KN-23/S-400 oraz 149 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 117 to drony odrzutowe), Gerber oraz dronów innych typów.

W momencie publikacji tego materiału kilka bezzałogowych statków powietrznych typu uderzeniowego nadal znajdowało się w powietrzu.

Informuje o tym dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że w Kijowie odnotowuje się skutki połączonego ataku rosyjskich wojsk z 7 listopada, w wyniku którego rannych zostało pięć osób. Wśród rannych jest 14-letnia dziewczyna.

W nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

W związku z kontynuacją ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasy autobusów przejeżdżających przez Most Północny.

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