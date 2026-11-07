Operatorzy dronów z 41. oddzielnej brygady zmechanizowanej przeprowadzają ataki na rosyjskich żołnierzy i ich kryjówki w Kupiańsku. Dla okupantów, którzy znaleźli się w mieście, sytuacja sprowadza się do dwóch opcji: niewola lub śmierć.

Rosyjscy żołnierze nadal ukrywają się wśród zabudowań Kupianska, jednak ukraińscy operatorzy dronów odnajdują ich i zadają ciosy.

Na opublikowanych nagraniach widać zniszczenia wśród rosyjskich żołnierzy piechoty oraz miejsc, w których próbują się ukryć.

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Nad zniszczeniem wroga pracują operatorzy kompanii bezzałogowych systemów lotniczych „Przywid” z 2. batalionu zmechanizowanego, batalionu systemów bezzałogowych oraz batalionu motopiechoty 41. brygady.

„W Kupiańsku wróg ma tylko dwie możliwości: poddać się do niewoli lub pozostać w mieście na zawsze” – podkreślono w brygadzie.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

Przypomnijmy, że według stanu na godz. 22:00 6 listopada na froncie doszło do 180 starć bojowych. Rosyjskie wojska przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 170 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystały ponad 3,6 tysiąca dronów-kamikadze.

W ostatnich dniach operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczania rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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