Видео: Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе
В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября на объекте инфраструктуры возник пожар. Спасателям удалось быстро его потушить.
На месте происшествия работали спасатели Бориспольского района. К ликвидации пожара также были привлечены дополнительные силы и пожарное подразделение ГП «Международный аэропорт «Борисполь».
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают работать над устранением последствий вражеской атаки.
Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.
Напомним, что начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400. Ракеты запускали из Брянска и Воронежской области.
В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки российских войск 7 ноября, в результате которой пострадали пять человек. Среди раненых — 14-летняя девушка.
В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.