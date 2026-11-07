Видео: Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября на объекте инфраструктуры возник пожар. Спасателям удалось быстро его потушить.



На месте происшествия работали спасатели Бориспольского района. К ликвидации пожара также были привлечены дополнительные силы и пожарное подразделение ГП «Международный аэропорт «Борисполь».

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В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают работать над устранением последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Напомним, что начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400. Ракеты запускали из Брянска и Воронежской области.

В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки российских войск 7 ноября, в результате которой пострадали пять человек. Среди раненых — 14-летняя девушка.

В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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