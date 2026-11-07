Film: Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury w rejonie Boryspola

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się szybko go ugasić.



Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy z rejonu Boryspola. Do gaszenia pożaru zaangażowano również dodatkowe siły oraz jednostkę straży pożarnej przedsiębiorstwa państwowego „Międzynarodowe Lotnisko Boryspol”.

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Obecnie pożar został całkowicie ugaszony. Ratownicy nadal pracują nad usunięciem skutków wrogiego ataku.

Informację tę podała Państwowa Służba Ratownicza na swojej stronie na Facebooku.

Przypomnijmy, że od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W Kijowie odnotowuje się skutki połączonego ataku rosyjskich sił zbrojnych z 7 listopada, w wyniku którego rannych zostało pięć osób. Wśród rannych jest 14-letnia dziewczyna.

W nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

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