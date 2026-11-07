Відео: Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі

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Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.



На місці події працювали рятувальники Бориспільського району. До ліквідації пожежі також залучалися додаткові сили та пожежний підрозділ ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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Наразі пожежу повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати над подоланням наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

У Києві фіксують наслідки комбінованої атаки російських військ 7 листопада, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Серед поранених — 14-річна дівчина.

У ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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