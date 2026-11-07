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6 ноября спасатели обнаружили в Комышувасе тела ещё девяти жертв российского удара

UA NEWS 07 Ноября 2026 09:26
6 ноября спасатели обнаружили в Комышувасе тела ещё девяти жертв российского удара

Число погибших в результате российского террористического авиаудара по Комышувасе Запорожского района 2 ноября возросло до 55.


За прошедшие сутки в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела и останки еще 9 погибших.

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Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных вражеских ударов, спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию в поисках тел погибших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. 

Напомним, что семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху в Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

Правоохранительные органы установили местонахождение семи человек, с которыми родственники потеряли связь после российской авиационной атаки на поселок Комышуваха Запорожской области, произошедшей 2 ноября. 

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