Российская атака привела к аварийному отключению электроэнергии в Каменец-Подольском районе

В результате удара со стороны РФ 7 ноября часть Каменец-Подольского района Хмельницкой области осталась без электроснабжения. Там зафиксировали аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

«В результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии в Каменец-Подольском районе», — сообщил Тюрин.

Он отметил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее Зеленский сообщил об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

Напомним, что 7 ноября российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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