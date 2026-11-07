Rosyjski atak spowodował awaryjne odcięcie prądu w rejonie Kamieńca Podolskiego

W wyniku ataku Rosji 7 listopada część rejonu Kamieniec Podolski w obwodzie chmielnickim została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Odnotowano tam awaryjne odcięcie prądu.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Siergiej Tyurin.

„W wyniku rosyjskiego ataku doszło do awaryjnej przerwy w dostawie prądu w powiecie kamieniecko-podolskim” – poinformował Tiurin.

Zaznaczył, że pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw prądu.

Wcześniej Zełenski poinformował o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

Przypomnijmy, że 7 listopada rosyjscy terroryści wystrzelili pociski manewrujące w kierunku Mostu Północnego w Kijowie.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Pociski wystrzeliwano z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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