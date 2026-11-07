Российские дроны атаковали частные предприятия в Кременчуге, есть пострадавшие

В субботу, 7 ноября, российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по частным предприятиям в Кременчуге Полтавской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Около 14:06 Дякивнич подтвердил, что в городе произошло попадание российских дронов по территории частных предприятий. По его словам, это произошло в двух местах.

В результате вражеской атаки начались пожары.

«На данный момент известно о четырёх пострадавших. Информация уточняется», — подчеркнул глава ОГА.

Через полчаса он уточнил, что пострадали трое мужчин и одна женщина.

«Им оказали медицинскую помощь на месте», — добавил Дякивнич.

Около 12:40 в Градизской общине Кременчугского района российский дрон поразил территорию частного предприятия. Никто не пострадал.

«Еще один БПЛА упал на открытой местности. Взрывной волной повреждены крыша и остекление окон частного дома. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало», — сообщил позже глава ОГА.

Около 15:00 в Семеновской общине Кременчугского района вражеский беспилотник упал на открытой территории — загорелась сухая растительность.

В результате взрывной волны и падения обломков повреждения получили шесть частных домовладений. В частности, были повреждены крыши, окна и заборы.

По предварительным данным, пострадавших нет — сообщений о травмированных в экстренные службы не поступало.

Источник: Виталий Дякивнич

Напомним, в Полтавской области 30 октября объявлен днём траура из-за вражеского удара по Кременчугу.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области в результате российской атаки погибли два человека, ещё 11 пострадали. Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.

Также российский дрон попал в учебное заведение в Кременчуге, в результате чего возник пожар.

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