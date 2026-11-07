11月7日星期六，俄罗斯军队出动无人机袭击了波尔塔瓦州克雷门丘格市的私营企业。此次袭击造成人员伤亡。

波尔塔瓦州行政管理局局长维塔利·迪亚基夫尼奇证实了这一消息。

约14时06分，迪亚基夫尼奇证实，该市多家私营企业区域遭到俄罗斯无人机袭击。据他介绍，袭击发生在两个地点。

敌方袭击引发了火灾。

“截至目前，已知有四人受伤。具体信息仍在核实中，”该州行政管理局局长强调道。

半小时后，他进一步说明，伤者包括三名男性和一名女性。

“他们已在现场接受了医疗救助，”迪亚基夫尼奇补充道。

约12时40分，在克雷门丘格区格拉迪兹卡社区，一架俄罗斯无人机击中了一家私营企业的场地。无人受伤。

“还有一架无人机坠落在开阔地带。爆炸产生的冲击波损坏了一栋私人住宅的屋顶和窗户玻璃。紧急救援部门尚未收到有关伤员的信息，”地区行政长官随后通报道。

约15:00，在克雷门丘克区塞梅诺夫斯基社区，一架敌方无人机坠落在开阔地带，引发干草植被起火。

由于爆炸冲击波和坠落的碎片，六处私人住宅受到损坏。具体而言，屋顶、窗户和围栏均遭到破坏。

据初步数据，此次事件中无人受伤——紧急救援部门未接到有关人员受伤的报告。

消息来源：维塔利·迪亚基夫尼奇

需要指出的是，由于克雷门丘克遭到敌方袭击，波尔塔瓦州已将10月30日定为哀悼日。

此前有报道称，波尔塔瓦州克雷门丘克市因俄罗斯袭击导致两人死亡，另有11人受伤。一架俄罗斯无人机击中了一栋多层住宅楼。

此外，一架俄罗斯无人机还击中了克雷门丘克的一所学校，引发了火灾。

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