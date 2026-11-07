Rosyjskie drony zaatakowały prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku; są ofiary
W sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki dronami na prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku w obwodzie poltawskim. W wyniku ataku są ofiary.
Poinformował o tym szef Poltawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych.
Około godziny 14:06 Dyakivnych potwierdził, że w mieście doszło do uderzeń rosyjskich dronów w tereny prywatnych przedsiębiorstw. Jak podał, miało to miejsce w dwóch lokalizacjach.
W wyniku ataku wrogiego wybuchły pożary.
„Na chwilę obecną wiadomo o czterech rannych osobach. Informacje są weryfikowane” – podkreślił szef administracji obwodowej.
Pół godziny później doprecyzował, że poszkodowanych jest trzech mężczyzn i jedna kobieta.
„Udzielono im pomocy medycznej na miejscu” – dodał Dyakivnych.
Około godziny 12:40 w gminie Hradizka w rejonie Kremenczuka rosyjski dron uderzył w teren prywatnego przedsiębiorstwa. Nikt nie ucierpiał.
„Kolejny bezzałogowy statek powietrzny spadł na otwartym terenie. Fala uderzeniowa uszkodziła dach i szyby okienne prywatnego domu. Służby ratownicze nie otrzymały żadnych informacji o poszkodowanych” — poinformował później szef Obwodowej Administracji.
Około godziny 15:00 w gminie Semenivskiej w rejonie Kremenczuka wrogi dron spadł na otwartym terenie — zapaliła się sucha roślinność.
W wyniku fali uderzeniowej i spadających odłamków uszkodzeniu uległo sześć prywatnych posesji. W szczególności zniszczone zostały dachy, okna i ogrodzenia.
Według wstępnych danych nie ma ofiar — do służb ratowniczych nie wpłynęły żadne zgłoszenia o rannych.
Źródło: Witalij Dyakivnych
Przypomnijmy, że 30 października w obwodzie poltawskim ogłoszono dzień żałoby w związku z wrogim atakiem na Kremenczuk.
Wcześniej informowano, że w Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Rosyjski dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny.
Rosyjski dron uderzył również w placówkę edukacyjną w Kremenczuku, co spowodowało pożar.