W sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki dronami na prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku w obwodzie poltawskim. W wyniku ataku są ofiary.

Poinformował o tym szef Poltawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych.

Około godziny 14:06 Dyakivnych potwierdził, że w mieście doszło do uderzeń rosyjskich dronów w tereny prywatnych przedsiębiorstw. Jak podał, miało to miejsce w dwóch lokalizacjach.

W wyniku ataku wrogiego wybuchły pożary.

„Na chwilę obecną wiadomo o czterech rannych osobach. Informacje są weryfikowane” – podkreślił szef administracji obwodowej.

Pół godziny później doprecyzował, że poszkodowanych jest trzech mężczyzn i jedna kobieta.

„Udzielono im pomocy medycznej na miejscu” – dodał Dyakivnych.

Około godziny 12:40 w gminie Hradizka w rejonie Kremenczuka rosyjski dron uderzył w teren prywatnego przedsiębiorstwa. Nikt nie ucierpiał.

„Kolejny bezzałogowy statek powietrzny spadł na otwartym terenie. Fala uderzeniowa uszkodziła dach i szyby okienne prywatnego domu. Służby ratownicze nie otrzymały żadnych informacji o poszkodowanych” — poinformował później szef Obwodowej Administracji.

Około godziny 15:00 w gminie Semenivskiej w rejonie Kremenczuka wrogi dron spadł na otwartym terenie — zapaliła się sucha roślinność.

W wyniku fali uderzeniowej i spadających odłamków uszkodzeniu uległo sześć prywatnych posesji. W szczególności zniszczone zostały dachy, okna i ogrodzenia.

Według wstępnych danych nie ma ofiar — do służb ratowniczych nie wpłynęły żadne zgłoszenia o rannych.

Źródło: Witalij Dyakivnych

Przypomnijmy, że 30 października w obwodzie poltawskim ogłoszono dzień żałoby w związku z wrogim atakiem na Kremenczuk.

Wcześniej informowano, że w Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Rosyjski dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny.

Rosyjski dron uderzył również w placówkę edukacyjną w Kremenczuku, co spowodowało pożar.

Czytaj nas na