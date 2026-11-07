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Россияне более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области, есть раненый

UA NEWS 07 Ноября 2026 20:35
Россияне более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области, есть раненый

В течение дня 7 ноября российские войска нанесли более десяти ударов по двум районам Днепропетровской области, применив беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек получил ранение.

 

Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, под ударами врага оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены частные дома и гараж.

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В Синельниковском районе в результате обстрелов Межевской общины один человек получил ранения.

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Источник: Александр Ганжа

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