Россияне более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области, есть раненый
В течение дня 7 ноября российские войска нанесли более десяти ударов по двум районам Днепропетровской области, применив беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек получил ранение.
Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
По его словам, под ударами врага оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены частные дома и гараж.
В Синельниковском районе в результате обстрелов Межевской общины один человек получил ранения.
Источник: Александр Ганжа
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