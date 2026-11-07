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Rosjanie ponad 10 razy zaatakowali dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny

UA NEWS 07 listopada 2026 20:35
Rosjanie ponad 10 razy zaatakowali dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny

W ciągu dnia 7 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ponad dziesięć ataków na dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię. W wyniku ostrzałów jedna osoba odniosła rany.

 

Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

Jak podał, atakom wroga poddane zostały gminy Nikopol, Marganiecka, Mirowska i Pokrowska. Uszkodzono domy prywatne oraz garaż.

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W rejonie Synielnikowskim w wyniku ostrzału gminy Meżewskiej jedna osoba odniosła rany.

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Źródło: Aleksander Ganża

Wcześniej w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

Rosyjskie drony zaatakowały prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku, są ofiary.

Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodzie winnickim, w regionie wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

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