Rosjanie ponad 10 razy zaatakowali dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny
W ciągu dnia 7 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ponad dziesięć ataków na dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię. W wyniku ostrzałów jedna osoba odniosła rany.
Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.
Jak podał, atakom wroga poddane zostały gminy Nikopol, Marganiecka, Mirowska i Pokrowska. Uszkodzono domy prywatne oraz garaż.
W rejonie Synielnikowskim w wyniku ostrzału gminy Meżewskiej jedna osoba odniosła rany.
Źródło: Aleksander Ganża
Wcześniej w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.
Rosyjskie drony zaatakowały prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku, są ofiary.
Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodzie winnickim, w regionie wystąpiły przerwy w dostawach prądu.