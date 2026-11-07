Росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини, є поранений

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Упродовж дня 7 листопада російські війська завдали понад десяти ударів по двох районах Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, під ударами ворога були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, гараж.

У Синельниківському районі через обстріли Межівської громади одна людина зазнала поранень.

Джерело: Олександр Ганжа

Раніше у Харкові через російський удар постраждали двоє людей.

Російські дрони атакували приватні підприємства у Кременчуці, є постраждалі.

Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Вінниччині, в області виникли перебої зі світлом.

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