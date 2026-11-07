Росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини, є поранений
Упродовж дня 7 листопада російські війська завдали понад десяти ударів по двох районах Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, під ударами ворога були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, гараж.
У Синельниківському районі через обстріли Межівської громади одна людина зазнала поранень.
Джерело: Олександр Ганжа
Раніше у Харкові через російський удар постраждали двоє людей.
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