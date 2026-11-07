В ВСУ не фиксируют признаков подготовки РФ к масштабному прорыву в направлении Харькова

В Группировке объединенных сил пока не наблюдают подготовки российских войск к масштабному наступлению на Харьков. В частности, военные не фиксируют признаков того, что оккупанты готовятся к массированному прорыву на этом направлении.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил подполковник Виктор Трегубов сообщил в эфире, отвечая на вопрос, фиксируют ли они подготовку со стороны оккупантов к каким-либо действиям, когда станет очень снежно.

«Пока нет. Перед россиянами стоит задача создавать зону контроля в ближней приграничной зоне, а это всё-таки не о каком-то крупном прорыве, это о постоянном давлении. И к постоянному давлению они и прибегают. А сказать, что мы видим какую-то подготовку к чему-то массовому там, к прорыву, я не знаю, на Харьков — нет. Абсолютно точно нет, потому что мы видим передвижения российских войск, мы видим их скопления. Но, тем не менее, сохраняется давление в непосредственно приграничных и прифронтовых районах, что фактически одно и то же», — сказал он.

Трегубов акцентировал внимание на том, что «крупные прорывы» не являются первоочередным приоритетом россиян.

«Давление на ней сохраняется (наша зона ответственности), но тем не менее… о каких-то крупных прорывах… Во-первых, а куда? Во-вторых, и такая задача сейчас перед россиянами не стоит», — сказал представитель Группировки объединенных сил.

Отвечая на вопрос, есть ли изменения в приграничной зоне — например, на Волчанском направлении, в том числе в отношении Волчанских хуторов и Малой Волчьей, — он сказал, что там предпринимаются попытки давления с разных сторон Волчанских хуторов — и справа, и слева, и с востока, и с запада.

«… Единственное, что у россиян вообще получалось, — это расширить зону контроля в последнее время вблизи Гранива. Там у них был такой рывок, но это рывок в ближней приграничной зоне. Это просто полоса в ближней приграничной зоне, фактически на российской границе», — заявил Трегубов, передает Укринформ.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

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