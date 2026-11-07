В результате российских атак более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без электроэнергии

В Днепре в результате повторных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре 7 ноября остались без электричества более 60 тысяч потребителей.

Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику», — сообщил Ганжа.

Он отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка с безопасностью.

Чиновник добавил, что атака на область продолжается.

Ранее в Харькове в результате российского удара пострадали два человека.

Российские дроны атаковали частные предприятия в Кременчуге, есть пострадавшие.

Россияне атаковали энергетические объекты в Винницкой области, в области возникли перебои с электричеством.

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