В результате российских атак более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без электроэнергии
В Днепре в результате повторных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре 7 ноября остались без электричества более 60 тысяч потребителей.
Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
«Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику», — сообщил Ганжа.
Он отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка с безопасностью.
Чиновник добавил, что атака на область продолжается.
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