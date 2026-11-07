W wyniku rosyjskich ataków ponad 60 tysięcy odbiorców w Dnieprze zostało pozbawionych prądu
W Dnieprze, w wyniku kolejnych ataków rosyjskich sił zbrojnych na infrastrukturę energetyczną, 7 listopada ponad 60 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu.
Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganża.
„Ponad 60 tysięcy odbiorców w Dnieprze pozostało bez prądu z powodu kolejnych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną” – poinformował Ganża.
Zaznaczył, że prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.
Urzędnik dodał, że atak na obwód trwa.
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