W wyniku rosyjskich ataków ponad 60 tysięcy odbiorców w Dnieprze zostało pozbawionych prądu

W Dnieprze, w wyniku kolejnych ataków rosyjskich sił zbrojnych na infrastrukturę energetyczną, 7 listopada ponad 60 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu.

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganża.

„Ponad 60 tysięcy odbiorców w Dnieprze pozostało bez prądu z powodu kolejnych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną” – poinformował Ganża.

Zaznaczył, że prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Urzędnik dodał, że atak na obwód trwa.

Wcześniej w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby.

Rosyjskie drony zaatakowały prywatne przedsiębiorstwa w Kremenczuku, są ofiary.

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