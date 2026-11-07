联合部队目前未发现俄军正在为对哈尔科夫的大规模进攻做准备。特别是，军方未监测到任何迹象表明占领军正在准备在此方向发动大规模突击。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫中校在电视直播中回答记者提问时表示，当被问及是否监测到占领军在降雪量极大时准备采取某些行动时，他作出了上述回应。

“目前没有。俄军当前的任务是在靠近边境的地区建立控制区，这毕竟不是什么大规模突破，而是持续施压。而他们确实也在采取持续施压的策略。 至于说我们是否观察到他们正在为大规模行动或向哈尔科夫方向的突破做准备，我不知道，但向哈尔科夫方向——绝对没有。 绝对没有，因为我们看到了俄军的调动，也看到了他们的集结。但尽管如此，在紧邻边境和前线地区，压力依然存在，这实际上是一回事，”他说。

特雷古博夫强调，“大规模突破”并非俄军的首要目标。

“（我们负责的）这一区域仍面临压力，但话虽如此……至于所谓的大规模突破…… 首先，要突破到哪里去？其次，目前俄军也没有这样的任务，”联合部队发言人说道。

当被问及边境地区是否出现变化——例如在沃夫恰ンス基方向，包括沃夫恰ンス基农庄和马洛亚·沃夫恰地区——他回答说，沃夫恰ンス基农庄四周正面临来自各方的施压——无论是 无论是左侧、东部还是西部。

“……俄罗斯人最近唯一取得进展的，就是在格拉尼夫附近扩大了控制区。 他们在那里确实发起了一次突击，但这只是在近边境地带的突击。这仅仅是近边境地带的一条地带，实际上就在俄罗斯边境上，”特雷古博夫表示，据乌克兰通讯社报道。

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2280名俄罗斯占领军。

需要指出的是，截至11月6日22:00，前线共发生180起交火事件。 俄军发动了53次空袭，投下170枚制导炸弹，并使用了超过3,600架自杀式无人机。

近日，在无人机机组人员的支持下，乌克兰武装部队特种作战部队第3独立团“SHADOW PACK”分队的操作员，在俄罗斯境内成功执行了一次清剿俄军阵地的行动。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

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