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6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku

UA NEWS 07 listopada 2026 09:26
6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego terrorystycznego nalotu na Komyshuvasę w rejonie zaporoskim, który miał miejsce 2 listopada, wzrosła do 55.


W ciągu ostatniej doby, podczas prowadzenia akcji poszukiwawczej, ratownicy odnaleźli i wydobyli spod gruzów ciała oraz szczątki kolejnych 9 ofiar śmiertelnych.

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Pomimo trudnych warunków i ciągłego zagrożenia kolejnymi atakami wroga ratownicy i kinolodzy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) nadal rozbierają zniszczone konstrukcje i przeszukują teren w poszukiwaniu ciał ofiar.

Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy. 

Przypomnijmy, że rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwakhę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwakhę może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

Organy ścigania ustaliły miejsce pobytu siedmiu osób, z którymi krewni stracili kontakt po rosyjskim ataku lotniczym na miejscowość Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim, który miał miejsce 2 listopada. 

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