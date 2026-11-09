Stany Zjednoczone czerpią z doświadczeń Ukrainy w zakresie wykorzystania dronów pełniących funkcję przekaźników

Armia Stanów Zjednoczonych analizuje ukraińskie doświadczenia związane z wykorzystaniem dronów-retranslatorów, które pozwalają zwiększyć zasięg lotu bezzałogowych statków powietrznych. Ukraińscy żołnierze wzięli udział w ćwiczeniach Combined Resolve, organizowanych regularnie przez armię amerykańską. Podczas tych ćwiczeń podzielili się doświadczeniami w zakresie stosowania takich technologii.

Ukraina już stosuje to podejście na polu walki. Wojskowi wykorzystują drony-retransmitery do utrzymania łączności między operatorem a dronem wykonującym zadanie bojowe. Zasada ich działania jest podobna do wzmacniaczy Wi-Fi – pisze wydawnictwo. Zazwyczaj są to niewielkie quadkoptery, które mogą wznieść się wyżej niż naziemne anteny i przesyłać sygnał na większą odległość. Dzięki temu inny dron może oddalać się od operatora i lecieć dalej.

Obecnie około 50 ukraińskich żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniach Combined Resolve, które regularnie organizuje armia amerykańska. Tym razem zakrojone na szeroką skalę manewry odbyły się w Połączonym Wielonarodowym Centrum Szkoleniowym (Joint Multinational Readiness Center) w Bawarii, na północ od Monachium.

Amerykańscy oficerowie zaznaczyli, że Stany Zjednoczone czerpią wiele wniosków z doświadczeń Ukrainy i jej żołnierzy, którzy brali udział w ćwiczeniach wraz z grupą bojową 1. Brygady Pancernej 1. Dywizji Pancernej (1/1 ABCT). Podczas manewrów grupa ta stawiała czoła siłom hipotetycznego przeciwnika, które imitowały wojska wroga.

Jedna z tych lekcji dotyczy wykorzystania dronów-retransmiterów w celu zwiększenia zasięgu lotu bezzałogowych statków powietrznych – powiedział kapitan Kevin Rincón, dowódca oddziału wielofunkcyjnej kompanii rozpoznawczej wchodzącej w skład 1/1 ABCT.

Rozmawiając z dziennikarzami w gęstym lesie, gdzie rozmieszczono pojazdy opancerzone, Rincon zaznaczył, że doskonalenie umiejętności obsługi dronów-retransmiterów oraz zwiększenie zasięgu lotu bezzałogowców wykonujących zadania znacznie podniesie ich przeżywalność.

Podporucznik drugiej klasy Carlos Porrés, odpowiedzialny za operacje z wykorzystaniem dronów, wyjaśnił, że powietrzne stacje przekaźnikowe umożliwiają operatorom sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi z odległości kilku mil poza zasięgiem bezpośredniej widoczności. Jest to szczególnie ważne ze względu na trudną rzeźbę terenu.

Jednak aby zwiększyć zasięg lotu, nie wystarczy jedynie utrzymywać łączność z dronem. Według amerykańskich oficerów na działanie dronów wpływają również niskie temperatury w Europie, zwłaszcza o tej porze roku. Mogą one skracać czas pracy akumulatorów i ograniczać możliwości lotów na duże odległości.

Żołnierze na poligonach o różnych warunkach klimatycznych stwierdzili, że na działanie dronów mogą negatywnie wpływać upał, wilgotność, wiatr, deszcz, zimno i inne czynniki.

Podczas tych ćwiczeń drony-retransmitery wykorzystywał również 1. batalion 4. pułku piechoty armii amerykańskiej. Jednostka ta stacjonuje w Goenfels i podczas manewrów wojskowych pełni rolę hipotetycznego przeciwnika.

W jednym z epizodów ćwiczeń siły hipotetycznego przeciwnika, korzystając z dronów-retransmiterów, zwiększyły zasięg działania robota naziemnego, który został wysłany do ataku na 1/1 ABCT. Poinformował o tym oficer, który brał udział w tej operacji.

Udział Ukrainy w różnych etapach ćwiczeń Combined Resolve pomógł armii amerykańskiej udoskonalić taktykę wykorzystania dronów – zaznaczył generał brygady Terry Tillis, dowódca 7. Dowództwa Szkoleniowego Armii Stanów Zjednoczonych, podlegającego Dowództwu Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce. Według niego amerykańscy wojskowi planują i w przyszłości zapraszać Ukrainę do udziału w takich ćwiczeniach

Ukraińscy operatorzy dronów i producenci uzbrojenia poinformowali naszą redakcję, że drony-retransmitery są niezbędne do zwiększenia zasięgu lotu quadkopterów FPV. Takie bezzałogowe statki powietrzne wykorzystuje się do zadawania precyzyjnych uderzeń na żołnierzy, sprzęt i pozycje przeciwnika.

Ukraińska firma Omnitech Defense oświadczyła, że jej drony-retransmitery mogą podwoić zasięg lotu standardowych dronów FPV. Umożliwiają one również żołnierzom sterowanie dronami poza zasięgiem bezpośredniej widoczności oraz nad wzgórzami, które w innych warunkach mogłyby utrudniać przepływ sygnału radiowego.

Szef działu rozwoju międzynarodowego Omnitech Defense, Gleb Dreger, podczas prezentacji sprzętu na południu Anglii powiedział, że drony-retransmitery działają również w warunkach walki radioelektronicznej. Wiele firm z branży obronnej uważa tę zdolność za niezbędny wymóg stawiany współczesnemu uzbrojeniu.



„Drony-retransmitery są niezwykle ważne, do tego stopnia, że tradycyjne szkolenie operatorów dronów obejmuje obecnie ten system jako część oficjalnej doktryny stosowania bezzałogowych statków powietrznych” – powiedział Dreger.

Informację tę podaje Business Insider.

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