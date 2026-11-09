美国借鉴乌克兰在无人机中继器应用方面的经验

美军正在研究乌克兰在运用中继无人机方面的经验，此类无人机可延长无人机的飞行距离。乌克兰军队参加了由美军定期组织的联合决心（Combined Resolve）演习。 在演习期间，他们分享了应用此类技术的经验。

乌克兰已在战场上应用这一方法。军方利用中继无人机维持操作员与执行作战任务的无人机之间的通信。据该媒体报道，其工作原理类似于Wi-Fi信号放大器。 通常，这些是小型四旋翼无人机，能够飞得比地面天线更高，并将信号传输到更远的距离。因此，另一架无人机可以远离操作员并飞得更远。

目前，约50名乌克兰军人参加了由美军定期举办的联合决心（Combined Resolve）演习。 此次大规模演习在巴伐利亚州慕尼黑以北的联合多国战备中心（Joint Multinational Readiness Center）举行。

美军军官指出，美国从乌克兰及其军方的经验中汲取了许多教训，这些乌克兰军人曾与第1装甲师第1装甲旅战斗队（1/1 ABCT）一同参加演习。 在演习期间，该部队与模拟敌军的假想敌部队展开对抗。

隶属于1/1 ABCT的多功能侦察连连长凯文·林康上尉表示，其中一项经验涉及利用中继无人机来延长无人机的飞行距离。

在装甲车驻扎的茂密森林中接受记者采访时， 林孔指出，提升操作中继无人机技能并延长执行任务的无人机飞行距离，将显著提高其生存能力。

负责无人机作战行动的二等准尉卡洛斯·波雷斯解释说，空中中继器使操作员能够在超出视距范围的几英里外操控无人机。 鉴于地形复杂，这一点尤为重要。

然而，仅保持与无人机的通信联系还不足以延长飞行距离。 据美军军官称，欧洲的低温——尤其是在这一季节——也会影响无人机的运行。低温可能缩短电池续航时间，并限制长距离飞行能力。

在气候条件各异的训练场，军方发现高温、湿度、大风、降雨、严寒等因素都可能对无人机的运行产生负面影响。

在此次演习中，美国陆军第4步兵团第1营也使用了中继无人机。该部队驻扎在戈恩费尔斯，在军事演习中扮演假想敌的角色。

在演习的一个环节中，假想敌部队借助中继无人机，扩大了地面机器人的行动范围，该机器人被派去攻击第1/1 ABCT。参与此次行动的一名军官透露了这一情况。

美国陆军第7训练司令部司令特里·蒂利斯准将指出，乌克兰参与联合决心演习的各个阶段，帮助美军完善了无人机运用战术。 该指挥部隶属于美国陆军欧洲和非洲司令部。据他介绍，美军计划今后继续邀请乌克兰参加此类演习

乌克兰无人机操作员和武器制造商向该媒体透露，中继无人机对于延长FPV四旋翼无人机的飞行距离至关重要。 此类无人机用于对敌方人员、装备及阵地实施定点打击。

乌克兰公司Omnitech Defense表示，其中继无人机可将标准FPV无人机的飞行距离延长一倍。 它们还使军方能够在超视距条件下以及越过山丘的情况下操控无人机——在其他情况下，这些地形可能会阻碍无线电信号的传输。

Omnitech Defense国际发展部负责人格利布·德雷格在英格兰南部进行技术演示时表示，这些中继无人机在电子战环境下也能正常工作。 许多国防企业认为，这一能力是现代武器的必要要求。



“中继无人机极其重要，重要到传统无人机操作员的培训现已将该系统纳入官方无人机使用条例的一部分，”德雷格说道。

《Business Insider》对此进行了报道。

华盛顿正积极借鉴乌克兰在无人机领域的经验。

五角大楼已向乌克兰派遣军事人员，以研究无人机在实战中的应用。

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