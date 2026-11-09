США переймають досвід України у використанні дронів-ретрансляторів

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Армія США вивчає український досвід використання дронів-ретрансляторів, які дають змогу збільшувати дальність польоту безпілотників. Українські військові долучилися до навчань Combined Resolve, які регулярно організовує американська армія. Під час них вони поділилися досвідом застосування таких технологій.

Україна вже застосовує цей підхід на полі бою. Військові використовують дрони-ретранслятори, щоб підтримувати зв'язок між оператором і безпілотником, який виконує бойове завдання. Принцип їхньої роботи подібний до Wi-Fi-підсилювачів ,пише видання. Зазвичай це невеликі квадрокоптери, які можуть підніматися вище за наземні антени та передавати сигнал на більшу відстань. Завдяки цьому інший дрон може віддалятися від оператора й летіти далі.

Тепер близько 50 українських військових взяли участь у навчаннях Combined Resolve, які регулярно проводить армія США. Цього разу масштабні маневри відбулися в Об'єднаному багатонаціональному навчальному центрі (Joint Multinational Readiness Center) у Баварії, на північ від Мюнхена.

Американські офіцери зазначили, що США переймають чимало уроків з досвіду України та її військових, які брали участь у навчаннях разом із бойовою групою 1-ї бронетанкової бригади 1-ї бронетанкової дивізії (1/1 ABCT). Під час маневрів вона протистояла силам умовного противника, які імітували ворожі війська.

Один із таких уроків стосується використання дронів-ретрансляторів для збільшення дальності польоту безпілотників, розповів капітан Кевін Рінкон, командир підрозділу багатофункціональної розвідувальної роти, що входить до складу 1/1 ABCT.

Спілкуючись із журналістами серед густого лісу, де були розміщені броньовані машини, Рінкон зазначив, що вдосконалення навичок роботи з дронами-ретрансляторами та збільшення дальності польоту безпілотників, які виконують завдання, значно підвищить їхню живучість.

Прапорщик другого класу Карлос Поррес, який відповідає за операції з використанням дронів, пояснив, що повітряні ретранслятори дають операторам змогу керувати безпілотниками на відстані кількох миль за межами прямої видимості. Це особливо важливо з огляду на складний рельєф місцевості.

Однак для збільшення дальності польоту недостатньо лише підтримувати зв'язок із безпілотником. За словами американських офіцерів, на роботу дронів також впливають низькі температури в Європі, особливо в цю пору року. Вони можуть скорочувати час роботи акумуляторів і обмежувати можливості польотів на великі відстані.

Військові на навчальних майданчиках із різними кліматичними умовами виявили, що на роботу безпілотників можуть негативно впливати спека, вологість, вітер, дощ, холод та інші чинники.

Під час цих навчань дрони-ретранслятори використовував і 1-й батальйон 4-го піхотного полку армії США. Цей підрозділ дислокується в Гоенфельсі та під час військових маневрів виконує роль умовного противника.

В одному з епізодів навчань сили умовного противника за допомогою дронів-ретрансляторів збільшили дальність дії наземного робота, якого відправили атакувати 1/1 ABCT. Про це розповів офіцер, який брав участь у цій операції.

Участь України в різних етапах навчань Combined Resolve допомогла американській армії вдосконалити тактику застосування безпілотників, зазначив бригадний генерал Террі Тілліс, командувач 7-го навчального командування армії США, яке підпорядковується командуванню армії США в Європі та Африці. За його словами, американські військові планують і надалі запрошувати Україну до таких навчань

Українські оператори дронів і виробники озброєння розповіли виданню, що дрони-ретранслятори необхідні для збільшення дальності польоту FPV-квадрокоптерів. Такі безпілотники використовують для завдання точкових ударів по військових, техніці та позиціях противника.

Українська компанія Omnitech Defense заявила, що її дрони-ретранслятори можуть удвічі збільшити дальність польоту стандартних FPV-дронів. Вони також дають військовим змогу керувати безпілотниками за межами прямої видимості та над пагорбами, які за інших умов могли б перешкоджати проходженню радіосигналу.

Керівник міжнародного розвитку Omnitech Defense Гліб Дрегер під час демонстрації техніки на півдні Англії розповів, що дрони-ретранслятори також працюють в умовах радіоелектронної боротьби. Багато оборонних компаній вважають цю здатність необхідною вимогою до сучасного озброєння.



"Дрони-ретранслятори надзвичайно важливі, настільки, що традиційна підготовка операторів безпілотників тепер включає цю систему як частину офіційної доктрини застосування БПЛА", – сказав Дрегер.

Про це пише Business Insider.

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