США перенимают опыт Украины в использовании дронов-ретрансляторов

Армия США изучает украинский опыт использования дронов-ретрансляторов, которые позволяют увеличить дальность полета беспилотников. Украинские военные приняли участие в учениях Combined Resolve, которые регулярно организует американская армия. В ходе учений они поделились опытом применения таких технологий.

Украина уже применяет этот подход на поле боя. Военные используют дроны-ретрансляторы, чтобы поддерживать связь между оператором и беспилотником, выполняющим боевую задачу. Принцип их работы схож с Wi-Fi-усилителями, пишет издание. Обычно это небольшие квадрокоптеры, которые могут подниматься выше наземных антенн и передавать сигнал на большее расстояние. Благодаря этому другой дрон может удаляться от оператора и лететь дальше.

Теперь около 50 украинских военных приняли участие в учениях Combined Resolve, которые регулярно проводит армия США. На этот раз масштабные маневры прошли в Объединенном многонациональном учебном центре (Joint Multinational Readiness Center) в Баварии, к северу от Мюнхена.

Американские офицеры отметили, что США извлекают немало уроков из опыта Украины и её военных, которые принимали участие в учениях вместе с боевой группой 1-й бронетанковой бригады 1-й бронетанковой дивизии (1/1 ABCT). Во время маневров она противостояла силам условного противника, имитировавшим вражеские войска.

Один из таких уроков касается использования дронов-ретрансляторов для увеличения дальности полета беспилотников, рассказал капитан Кевин Ринкон, командир подразделения многофункциональной разведывательной роты, входящей в состав 1/1 ABCT.

Общаясь с журналистами посреди густого леса, где были размещены бронированные машины, Ринкон отметил, что совершенствование навыков работы с дронами-ретрансляторами и увеличение дальности полета беспилотников, выполняющих задачи, значительно повысит их выживаемость.

Прапорщик второго класса Карлос Поррес, отвечающий за операции с использованием дронов, пояснил, что воздушные ретрансляторы позволяют операторам управлять беспилотниками на расстоянии нескольких миль за пределами прямой видимости. Это особенно важно с учетом сложного рельефа местности.

Однако для увеличения дальности полета недостаточно просто поддерживать связь с беспилотником. По словам американских офицеров, на работу дронов также влияют низкие температуры в Европе, особенно в это время года. Они могут сокращать время работы аккумуляторов и ограничивать возможности полетов на большие расстояния.

Военные на учебных полигонах с различными климатическими условиями обнаружили, что на работу беспилотников могут негативно влиять жара, влажность, ветер, дождь, холод и другие факторы.

В ходе этих учений дроны-ретрансляторы использовал и 1-й батальон 4-го пехотного полка армии США. Это подразделение дислоцируется в Гоэнфельсе и во время военных маневров выполняет роль условного противника.

В одном из эпизодов учений силы условного противника с помощью дронов-ретрансляторов увеличили дальность действия наземного робота, которого отправили атаковать 1/1 ABCT. Об этом рассказал офицер, принимавший участие в этой операции.

Участие Украины в различных этапах учений Combined Resolve помогло американской армии усовершенствовать тактику применения беспилотников, отметил бригадный генерал Терри Тиллис, командующий 7-м учебным командованием армии США, подчиняющимся командованию армии США в Европе и Африке. По его словам, американские военные планируют и в дальнейшем приглашать Украину к участию в таких учениях

Украинские операторы дронов и производители вооружения рассказали изданию, что дроны-ретрансляторы необходимы для увеличения дальности полета FPV-квадрокоптеров. Такие беспилотники используют для нанесения точечных ударов по военным, технике и позициям противника.

Украинская компания Omnitech Defense заявила, что её дроны-ретрансляторы могут вдвое увеличить дальность полёта стандартных FPV-дронов. Они также позволяют военным управлять беспилотниками за пределами прямой видимости и над холмами, которые в других условиях могли бы препятствовать прохождению радиосигнала.

Руководитель отдела международного развития Omnitech Defense Глеб Дрегер во время демонстрации техники на юге Англии рассказал, что дроны-ретрансляторы также работают в условиях радиоэлектронной борьбы. Многие оборонные компании считают эту способность необходимым требованием к современному вооружению.



«Дроны-ретрансляторы чрезвычайно важны, настолько, что традиционная подготовка операторов беспилотников теперь включает эту систему в качестве части официальной доктрины применения БПЛА», — сказал Дрегер.

Об этом пишет Business Insider.

Вашингтон активно использует опыт Украины в сфере дронов.

Пентагон направил военных в Украину для изучения боевого применения дронов.

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