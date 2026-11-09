W Charkowie po uderzeniu rosyjskiego drona wybuchł pożar; są ofiary

9 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Szewczenkowską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, a co najmniej cztery osoby odniosły obrażenia.

„Na miejscu wybuchł pożar... Na razie wiadomo o czterech poszkodowanych” – napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie.

Informację tę przekazał burmistrz Ihor Terechow.

Rosja przeprowadziła atak dronami rakietowymi na obwód charkowski: uszkodzono oddział Nowa Poczta.

Obwód charkowski pozostaje głównym celem ataków Rosji na obszarach przygranicznych.

Armia rosyjska przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety „Banderoł”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

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