W nocy z 6 na 7 listopada Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) przeprowadziły atak na zakład „Proton-Elektroteks” w Rosji.

Początkowo zakładano, że rakiety trafiły w budynek nr 48, jednak analitycy OSINT rozważali wersję, zgodnie z którą uderzono w teren należący do firmy „Rubetek Rus”, znajdujący się na terenie zakładu.

Według danych śledczych firma ta ma powiązania z rosyjskim kompleksem obronno-przemysłowym.

Jednocześnie po zweryfikowaniu informacji z zamkniętego źródła analitycy doszli do wniosku, że siedziba „Rubetek Rus” znajduje się w Skolkowie, a zatem prawdopodobnie uderzono właśnie w zakłady produkcyjne „Proton-Elektroteks”.

Pojawiła się również informacja o ponownym ataku na przedsiębiorstwo, tym razem przy użyciu rakiet „Neptun”.

Źródło: OSINT Warta

Wieczorem 23 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na zakład „Proton” w rosyjskim Orle. Do ataku mogło zostać użytych co najmniej pięć pocisków manewrujących typu Storm Shadow / SCALP. Na opublikowanych zdjęciach widać znaczne zniszczenia jednej z hal produkcyjnych, która mogła zostać całkowicie zniszczona.

W rosyjskim mieście Orel po ataku rakietowym znaczne zniszczenia odnotowano w zakładzie „Proton”, który produkuje komponenty elektroniczne dla przemysłu i sprzętu specjalistycznego. Według doniesień rosyjskich mediów i opublikowanych zdjęć w zakładzie zniszczono co najmniej jedną halę produkcyjną, a część pięter, dach i fasada budynku zawaliły się. Według danych źródeł ukraińskich produkty tej fabryki są wykorzystywane również w rosyjskim kompleksie wojskowo-przemysłowym.

W sobotę, 24 października, w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

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