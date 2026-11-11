11月7日凌晨，乌克兰武装部队打击了位于俄罗斯的“普罗顿-埃莱克特泰克斯”公司。

起初推测导弹击中了48号厂房，但OSINT分析师则认为，被击中的可能是位于该工厂内的“鲁贝特克·鲁斯”公司的厂区。

据调查人员称，该公司与俄罗斯国防工业体系存在关联。

与此同时，在核实了来自保密渠道的信息后，分析人士得出结论：“鲁贝特克·鲁斯”的法定地址位于斯科尔科沃，因此，被击中的很可能是“普罗顿-埃莱克特泰克斯”的生产设施。

此外，还有消息称该企业再次遭到袭击，此次使用的是“海王星”导弹。

来源：OSINT Varta

10月23日晚，乌克兰国防军对位于俄罗斯奥尔利的“普罗顿”企业发动了导弹袭击。 此次袭击可能使用了至少五枚“风暴阴影”（Storm Shadow）/“斯卡尔普”（SCALP）巡航导弹。公开的画面显示，其中一座生产车间遭到严重破坏，可能已被彻底摧毁。

在俄罗斯奥廖尔市，生产工业及特种设备电子元件的质子工厂在导弹袭击后遭受了严重破坏。 据俄罗斯媒体报道及公开的照片显示，该工厂至少有一个生产车间被摧毁，部分楼层、屋顶和建筑外墙均已坍塌。 据乌克兰消息来源称，该工厂的产品也被用于俄罗斯军工复合体。

10月24日星期六，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列剧烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”公司。

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