俄罗斯袭击了基辅州，布罗瓦里附近一名卡车司机受重伤

11月12日夜间，俄军使用弹道导弹和攻击型无人机袭击了基辅州。 在布罗瓦里附近，一辆载有日用化学品的卡车因炮击起火；在奥布希夫区，一家企业的生产和仓储设施遭到破坏。

在奥布希夫区，由于俄罗斯的袭击，一家企业的生产和仓储设施遭到损毁并部分坍塌。袭击后该处发生火灾，救援人员迅速将其扑灭。

炮击发生时，企业厂区内有员工在场。但在空袭警报响起后，他们均已撤离危险区域。

奥布希夫区此次袭击中无人受伤。

与此同时，布罗瓦里市市长伊戈尔·萨波日科通报了奥比兹纳街仓库附近遭受导弹袭击的后果。

一辆装载家用化学品的卡车在该处起火。一名1972年出生的司机头部受重伤，眼睛受伤，手臂和臀部也有擦伤。

伤者已被送医救治。目前他在医院处于中度危重状态，医护人员正在为其提供一切必要的救治。

基辅州军事行政管理局新闻处及布罗瓦里市市长伊戈尔·萨波日科通报了这一情况。

11月12日凌晨，俄军再次动用导弹和攻击型无人机袭击乌克兰。敌军共使用了多种类型的导弹和123架无人机。防空部队成功击落94个空中目标。

11月12日清晨，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，"Epicenter"购物中心可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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