Россия нанесла удар по Киевской области; под Броварами водитель грузовика получил тяжелые травмы

Российские войска ночью 12 ноября нанесли удар по Киевской области с помощью баллистических ракет и ударных беспилотников. Под Броварами в результате обстрела загорелся грузовой автомобиль с бытовой химией, а в Обуховском районе повреждены производственные и складские помещения предприятия.

В Обуховском районе в результате российского удара были повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. После атаки там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

На момент обстрела на территории предприятия находились работники. Однако после объявления воздушной тревоги все они покинули опасную зону.

В результате атаки в Обуховском районе никто не пострадал.

В то же время мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о последствиях ракетного удара вблизи складских помещений на улице Объездной.

Там загорелся грузовой автомобиль, загруженный бытовой химией. Водитель 1972 года рождения получил серьезные травмы головы, повреждение глаза, а также ранения руки и бедра.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации и мэр Броваров Игорь Сапожко.

В ночь на 12 ноября российские войска вновь атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Всего противник применил ракеты различных типов и 123 БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили 94 воздушные цели.

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

Читай нас в