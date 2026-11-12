Россия нанесла удар по Киевской области; под Броварами водитель грузовика получил тяжелые травмы
Российские войска ночью 12 ноября нанесли удар по Киевской области с помощью баллистических ракет и ударных беспилотников. Под Броварами в результате обстрела загорелся грузовой автомобиль с бытовой химией, а в Обуховском районе повреждены производственные и складские помещения предприятия.
В Обуховском районе в результате российского удара были повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. После атаки там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
На момент обстрела на территории предприятия находились работники. Однако после объявления воздушной тревоги все они покинули опасную зону.
В результате атаки в Обуховском районе никто не пострадал.
В то же время мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о последствиях ракетного удара вблизи складских помещений на улице Объездной.
Там загорелся грузовой автомобиль, загруженный бытовой химией. Водитель 1972 года рождения получил серьезные травмы головы, повреждение глаза, а также ранения руки и бедра.
Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации и мэр Броваров Игорь Сапожко.
В ночь на 12 ноября российские войска вновь атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Всего противник применил ракеты различных типов и 123 БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили 94 воздушные цели.
Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.
Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».
В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.