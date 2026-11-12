Rosja zaatakowała obwód kijowski; w pobliżu Browar kierowca ciężarówki odniósł poważne obrażenia

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód kijowski rakietami balistycznymi i dronami bojowymi. W pobliżu Browarów w wyniku ostrzału zapaliła się ciężarówka przewożąca środki czystości, a w rejonie Obuchowa uszkodzono hale produkcyjne i magazynowe przedsiębiorstwa.

W rejonie Obuchowa w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono i częściowo zniszczono budynki produkcyjne i magazynowe przedsiębiorstwa. Po ataku wybuchł tam pożar, który ratownicy szybko ugaszili.

W momencie ostrzału na terenie przedsiębiorstwa przebywali pracownicy. Jednak po ogłoszeniu alarmu powietrznego wszyscy opuścili strefę zagrożenia.

W wyniku ataku w rejonie Obuchowa nikt nie ucierpiał.

Jednocześnie burmistrz Browarów Ihor Sapozhko poinformował o skutkach ataku rakietowego w pobliżu magazynów przy ulicy Ob’iznnej.

Tam zapaliła się ciężarówka załadowana środkami czystości. Kierowca urodzony w 1972 roku doznał poważnych urazów głowy, uszkodzenia oka, a także ran ręki i uda.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Obecnie przebywa w szpitalu w stanie średnio ciężkim, a lekarze udzielają mu wszelkiej niezbędnej pomocy.

Poinformowała o tym służba prasowa Kijowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej oraz burmistrz Browarów Ihor Sapozhko.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Ukrainę rakietami i dronami bojowymi. Łącznie przeciwnik użył rakiet różnych typów oraz 123 bezzałogowych statków powietrznych. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 94 cele powietrzne.

Rankiem 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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