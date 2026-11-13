占领者侵占了马里乌波尔一处属于乌克兰东正教会的独特教堂

俄罗斯侵略者占领了马里乌波尔的圣彼得（莫吉拉）教堂，洗劫了该教堂，并将其无偿移交给了当地的俄罗斯东正教教区。乌克兰东正教会通报了这一情况。

该教堂独一无二：2020年，它被列入《乌克兰纪录大全》，成为世界上唯一一座外部完全装饰有佩特里科夫壁画的教堂。

教堂内曾设有免费艺术学校、语言课程以及瓦西里·斯图斯图书馆。

马里乌波尔被占领后，俄军没收并焚毁了图书馆及珍贵的乌克兰展品，同时破坏了教堂建筑并将其据为己有。 2024年，俄罗斯东正教会委员会决定更改教堂的装饰，理由是其装饰据称不符合教会要求。此外，该圣地还被更名为圣斯皮里东·特里米丰茨基教堂。

2026年11月5日，占领当局决定将这座面积为550平方米的教堂建筑及周边1411平方米的土地移交给俄罗斯东正教会。

来源：乌克兰东正教会

乌克兰与瑞士达成协议，将在俄罗斯袭击后启动基辅佩切尔斯克大修道院的优先修复工作。目前，修复工作的重点是圣母安息大教堂，该教堂已受损，亟需采取紧急措施防止进一步损毁。

回顾此前，俄罗斯袭击了基辅佩切尔斯克修道院，引发了火灾。

6月15日夜间，俄罗斯联邦对乌克兰发动了大规模联合打击，期间有导弹击中基辅佩切尔斯克大修道院的圣母升天大教堂，此次袭击不仅旨在达成军事目的，还意在产生严重的心理影响。

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