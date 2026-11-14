特朗普团队已开始为乌克兰与俄罗斯之间规模最大的战俘交换做准备

乌克兰战争和平谈判的参与者、唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳，已着手筹备自全面战争爆发以来规模最大的乌克兰与俄罗斯之间的战俘交换， 这是他们在最近一次与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤时达成的共识。



本周，维特科夫和库什纳在阿布扎比举行了三方会谈，会见了乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京，并确保欧洲伙伴参与未来的讨论。

目前，相关筹备工作已启动，此次活动或将成为自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来规模最大的一次。

白宫副新闻秘书安妮·凯利在社交媒体X上透露了这一消息。

“受特朗普总统委托，史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳积极与俄乌战争的双方进行磋商，以彻底结束这场冲突…… 并着手筹备可能成为战争期间最大规模的战俘交换行动，”凯利写道。

她还补充道，这是通往和平道路上令人鼓舞的进展。

需要指出的是，乌克兰和俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就大规模交换战俘达成一致。

据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，双方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，乌克兰代表团在阿布扎比的谈判中将特别关注人道主义问题，特别是乌克兰战俘的遣返问题。