Uczestnicy rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie – specjalni przedstawiciele Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner – rozpoczęli przygotowania do największej od początku wojny na pełną skalę wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją, co uzgodnili podczas ostatniego spotkania z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

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tym tygodniu Witkoff i Kushner przeprowadzili trójstronną rundę rozmów w Abu Zabi, spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz dyktatorem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, a także zapewnili udział partnerów europejskich w przyszłych rozmowach.

Obecnie rozpoczęto prace nad wydarzeniem, które może stać się największym od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Poinformowała o tym zastępczyni rzecznika prasowego Białego Domu, Anna Kelly, w serwisie społecznościowym X.

„Z polecenia prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner aktywnie współpracowali z obiema stronami konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, aby ostatecznie położyć kres temu konfliktowi... i rozpoczęli prace nad tym, co może stać się największą wymianą jeńców w czasie wojny” – napisała Kelly.

Dodała również, że jest to obiecujący postęp na drodze do pokoju.

Przypomnijmy, że Ukraina i Federacja Rosyjska podczas dwudniowych rozmów w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”.

Szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow, poinformował, że podczas rozmów ukraińskiej delegacji w Abu Zabi szczególną uwagę poświęci się kwestiom humanitarnym, w szczególności powrotowi ukraińskich jeńców wojennych.