Команда Трампа приступила к подготовке к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РФ

Участники мирных переговоров по войне в Украине — специальные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер — приступили к подготовке крупнейшего с начала полномасштабной войны обмена пленными между Украиной и Россией, о чем они договорились во время последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

На

этой неделе Виткофф и Кушнер провели трехсторонний раунд переговоров в Абу-Даби, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, а также обеспечили участие европейских партнеров в предстоящих обсуждениях.

Теперь начата работа над мероприятием, которое может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети Х.

«По поручению президента Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту... и приступили к работе над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны», — написала Келли.

Она также добавила, что это обнадеживающий прогресс на пути к миру.

Напомним, что Украина и Российская Федерация в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) договорились о крупном обмене военнопленными.

По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в ходе переговоров украинской делегации в Абу-Даби особое внимание будет уделено гуманитарным вопросам, в частности возвращению украинских военнопленных.