Появились спутниковые снимки повторного удара по «Протону» ракетами «Нептун»

В ночь на 7 ноября ВСУ нанесли удар по предприятию «Протон-Электротекс» в России.

Сначала предполагалось, что ракеты попали в корпус №48, однако OSINT-аналитики рассматривали версию о поражении площадки компании «Рубетек Рус», расположенной на территории завода.

По данным расследователей, компания имеет связи с российским оборонно-промышленным комплексом.

В то же время после уточнения информации из закрытого источника аналитики пришли к выводу, что юридический адрес «Рубетек Рус» находится в Сколково, а потому, вероятно, были поражены именно производственные мощности «Протон-Электротекс».

Также появилось сообщение о повторном ударе по предприятию, на этот раз ракетами «Нептун».

Источник: OSINT Варта

Вечером 23 октября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Протон» в российском Орле. Для атаки могли быть использованы как минимум пять крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. На обнародованных кадрах видны значительные разрушения одного из производственных цехов, который, возможно, был полностью уничтожен.

В российском городе Орел после ракетного удара подвергся значительным разрушениям завод «Протон», который производит электронные компоненты для промышленности и специальной техники. По сообщениям российских СМИ и опубликованным фотографиям, на предприятии разрушен как минимум один производственный цех, а часть этажей, крыша и фасад здания обрушились. По данным украинских источников, продукцию завода используют и в российском военно-промышленном комплексе.

В субботу, 24 октября, в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

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