Фото: Шесть общин Житомирской области подверглись атаке российских дронов

За последние сутки и ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по шести населённым пунктам Житомирской области. В результате обстрелов один человек получил ранения. Также были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

«За последние сутки и этой ночью россияне нанесли удары дронами по территории Коростенской, Вильшанской, Чудновской, Ружинской, Бердичевской и Житомирской общин», — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов пострадал один человек. Повреждены три дома и два хозяйственных сооружения в частных домовладениях, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Ликвидация последствий

Пожары, возникшие в результате российских ударов, ликвидировали спасатели ГСЧС. Работа специальных служб затруднялась из-за постоянной угрозы повторных ударов.

Об этом сообщил начальник ОГА Виталий Бунечко.

Российский дрон атаковал Житомирскую область — трое человек пострадали.

В течение вечера 29 сентября и ночи 30 сентября российские войска нанесли удары по семи объектам в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах.

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