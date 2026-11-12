Фото: Шість громад Житомирщини опинилися під атакою російських дронів

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Протягом минулої доби та вночі російські війська атакували безпілотниками шість громад Житомирської області. Унаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури.

"Протягом минулої доби та цієї ночі росіяни завдали ударів дронами по території Коростенської, Вільшанської, Чуднівської, Ружинської, Бердичівської, Житомирської громад", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Пошкоджено 3 будинки та дві господарчі споруди у приватних домоволодіннях, об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

Ліквідація наслідків

Пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, ліквідували рятувальники ДСНС. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійну загрозу повторних ударів.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

Російський дрон атакував Житомирщину — троє людей постраждали.

Протягом вечора 29 вересня та ночі 30 вересня російські війська завдали ударів по семи об’єктах у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.

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