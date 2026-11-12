Zdjęcie: Sześć gmin w obwodzie żytomierskim znalazło się pod ostrzałem rosyjskich dronów

W ciągu ostatniej doby oraz w nocy rosyjskie wojska przeprowadziły ataki dronami na sześć gmin w obwodzie żytomierskim. W wyniku ostrzału jedna osoba odniosła rany. Uszkodzono również budynki mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obiekty infrastruktury.

„W ciągu ostatnich 24 godzin oraz tej nocy Rosjanie przeprowadzili ataki dronami na terytorium gmin Korosten, Wilszany, Czudnów, Ruzhyn, Berdyczów i Żytomierz” – czytamy w komunikacie.

W wyniku wrogich ostrzałów jedna osoba odniosła obrażenia. Uszkodzono trzy domy i dwie zabudowania gospodarcze na terenach prywatnych, a także obiekty infrastruktury energetycznej i transportowej.

Likwidacja skutków

Pożary, które wybuchły w wyniku rosyjskich ataków, zostały ugaszone przez ratowników Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS). Praca służb specjalnych była utrudniona z powodu ciągłego zagrożenia ponownymi atakami.

Poinformował o tym szef OVA Witalij Bunečko.

Rosyjski dron zaatakował obwód żytomierski — trzy osoby odniosły obrażenia.

W wieczór 29 września i w nocy z 29 na 30 września rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na siedem obiektów w gminach Żytomierskiej, Korostenskiej i Zwiążelskiej.

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