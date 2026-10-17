Російський дрон атакував Житомирщину — троє людей постраждали

Уранці 17 жовтня російські війська атакували Овруцьку громаду Житомирської області безпілотником. Удар пошкодив два приватні будинки. Про наслідки атаки повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Унаслідок обстрілу постраждали троє людей. Їх доправили до лікарень області, де вони отримують необхідну медичну допомогу. Інформацію про стан потерпілих наразі не уточнюють. Також поки немає подробиць про інші можливі наслідки атаки.

Житомирщина вже зазнавала російських ударів

Це не перша російська атака на Житомирську область за останній час. 12 жовтня російські війська завдали ударів по об’єктах залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. Тоді під ударом опинилися об’єкти, важливі для роботи транспорту та енергетичної системи регіону. Наслідки ранкової атаки на Овруцьку громаду 17 жовтня уточнюються. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

У соціальних мережах оприлюднили відеозаписи та інформацію про влучання по складських приміщеннях у районі Житомирської траси. За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа в складському приміщенні мережі «АТБ».