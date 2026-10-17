Российский дрон атаковал Житомирскую область — трое человек пострадали

Утром 17 октября российские войска атаковали Овруцкую общину Житомирской области с помощью беспилотника. Удар повредил два частных дома. О последствиях атаки сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате обстрела пострадали три человека. Их доставили в больницы области, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Информацию о состоянии пострадавших пока не уточняют. Также пока нет подробностей о других возможных последствиях атаки.

Житомирская область уже подвергалась российским ударам

Это не первая российская атака на Житомирскую область за последнее время. 12 октября российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. Тогда под ударом оказались объекты, важные для работы транспорта и энергетической системы региона. Последствия утренней атаки на Овруцкую общину 17 октября уточняются. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

В социальных сетях были опубликованы видеозаписи и информация о попаданиях по складским помещениям в районе Житомирской трассы. По предварительной неофициальной информации, в результате удара вспыхнул пожар в складском помещении сети «АТБ».