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Российский дрон атаковал Житомирскую область — трое человек пострадали

UA.NEWS 17 Октября 2026 13:44
Российский дрон атаковал Житомирскую область — трое человек пострадали

Утром 17 октября российский беспилотник нанес удар по Овруцкой общине в Житомирской области. В результате удара были повреждены два частных дома, трое человек пострадали. Все пострадавшие были доставлены в больницы области.

 

Утром 17 октября российские войска атаковали Овруцкую общину Житомирской области с помощью беспилотника. Удар повредил два частных дома. О последствиях атаки сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате обстрела пострадали три человека. Их доставили в больницы области, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Информацию о состоянии пострадавших пока не уточняют. Также пока нет подробностей о других возможных последствиях атаки.

Житомирская область уже подвергалась российским ударам

Это не первая российская атака на Житомирскую область за последнее время. 12 октября российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. Тогда под ударом оказались объекты, важные для работы транспорта и энергетической системы региона. Последствия утренней атаки на Овруцкую общину 17 октября уточняются. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко. 

В социальных сетях были опубликованы видеозаписи и информация о попаданиях по складским помещениям в районе Житомирской трассы. По предварительной неофициальной информации, в результате удара вспыхнул пожар в складском помещении сети «АТБ».

В течение вечера 29 сентября и ночи 30 сентября российские войска нанесли удары по семи объектам в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах.
 
 
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