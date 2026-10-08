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У соціальних мережах оприлюднили відеозаписи та інформацію про влучання по складських приміщеннях у районі Житомирської траси. За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа в складському приміщенні мережі «АТБ».

Офіційних повідомлень від місцевої влади, військової адміністрації чи Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо масштабів пошкоджень та наявності постраждалих наразі не надходило.

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Про це повідомляють моніторингові пабліки та очевидці у соціальних мережах.

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