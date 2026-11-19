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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Петру Попову, який, за даними слідства, віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військових на Дніпропетровщині.

Розслідування проводили прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі Головного слідчого управління СБУ у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Підозрюваний – командир 345-го десантно-штурмового полку 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ.

За даними слідства, восени 2024 року Петро Попов спланував застосування гранат із небезпечною хімічною речовиною CS та віддав відповідний наказ підлеглим. Ціллю російських військових були українські прикордонники на Дніпропетровщині.

На виконання наказів полковника в період із вересня 2024-го до січня 2025 року російські військові скинули щонайменше сім гранат із хімічною речовиною на позиції 8-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Атаки відбувалися поблизу населених пунктів Іллінка Нікопольського району та Мар’ївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Застосування таких засобів ведення війни заборонене міжнародним правом.

Українські правоохоронці дослідили речові та цифрові докази, встановили походження боєприпасів, обставини їх застосування та причетність до цього російських військових.

17 листопада Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила результати українського кримінального розслідування та поширила їх серед усіх держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї.

Технічний секретаріат ОЗХЗ підтвердив, що процедури збирання, документування та збереження доказів українською стороною відповідали стандартам Організації.

Це стало підтвердженням належного проведення розслідування та результатом міжнародної співпраці.

Наразі українська сторона має задокументовані факти застосування російськими військовими хімічної зброї, а також повідомила про підозру конкретному представнику військового командування РФ за віддання відповідних наказів.

«За кожним таким наказом стоїть конкретна особа. І наше головне завдання – довести її вину в суді», – наголосили правоохоронці.

Про це повідомив в.о. Генерального прокурора України Антон Ковальський.

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