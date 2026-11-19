Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения российскому полковнику Петру Попову, который, по данным следствия, отдавал приказы о применении химического оружия против украинских военных в Днепропетровской области.

Расследование проводили прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи Главного следственного управления СБУ в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Подозреваемый — командир 345-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил РФ.

По данным следствия, осенью 2024 года Петр Попов спланировал применение гранат с опасным химическим веществом CS и отдал соответствующий приказ подчиненным. Целью российских военных были украинские пограничники в Днепропетровской области.

Во исполнение приказов полковника в период с сентября 2024 года по январь 2025 года российские военные сбросили не менее семи гранат с химическим веществом на позиции 8-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Атаки происходили вблизи населенных пунктов Ильинка Никопольского района и Марьевка Синельниковского района Днепропетровской области.

Применение таких средств ведения войны запрещено международным правом.

Украинские правоохранители изучили вещественные и цифровые доказательства, установили происхождение боеприпасов, обстоятельства их применения и причастность к этому российских военных.

17 ноября Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты украинского уголовного расследования и распространила их среди всех государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Технический секретариат ОЗХО подтвердил, что процедуры сбора, документирования и хранения доказательств украинской стороной соответствовали стандартам Организации.

Это стало подтверждением надлежащего проведения расследования и результатом международного сотрудничества.

В настоящее время украинская сторона располагает задокументированными фактами применения российскими военными химического оружия, а также сообщила о подозрении конкретному представителю военного командования РФ в отдаче соответствующих приказов.

«За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача — доказать его вину в суде», — подчеркнули правоохранители.

Об этом сообщил и.о. Генерального прокурора Украины Антон Ковальский.

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